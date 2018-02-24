Modern binalara modern peyzaj

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçede yeni yapılan emniyet binasının çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma emniyet camiasında sevince neden oldu.
Proje kapsamında; taş duvar ve merdivenin yanı sıra otomatik sulama tesisatı yapıldığını ve kamu kurum ve kuruluşlarına Burhaniye Belediyesi olarak desteklerini sürdürdüklerini söyleyen Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, “İlçemize estetik güzellik katmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Emniyet binası bahçesinde, belediyemize bağlı peyzaj mimarı arkadaşların geliştirdiği proje kapsamında çalışmalar başladı. Çeşitli bitki ve yer örtücüler ile emniyet binamızın bahçesini Burhaniye’ye yakışır güzellikte bir yer haline getireceğiz. Yeni yapılan modern binalarımıza uygun, modern peyzaj çalışmalarını yapmaya devam edeceğiz” dedi.
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