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MODERN KARAKÖY İSKELESİ YERİNE YERLEŞTİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 05:18 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ersan SAN /İstanbul DHA 22 Kasım 2008 yılında batan Karaköy İskelesi yerine Tuzla Tersanesi'nde yapılan akıllı yüzer iskele, Karaköy'deki yerine yerleştirildi.

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ersan SAN /İstanbul DHA
22 Kasım 2008 yılında batan Karaköy İskelesi yerine Tuzla Tersanesi'nde yapılan akıllı yüzer iskele, Karaköy'deki yerine yerleştirildi. Yapılacak montaj işleminin ardından iskele 29 Mayıs'ta kullanıma açılacak.

Karaköy'de bulunan ve 22 Kasım 2008 tarihinde yaşanan aşırı lodos nedeniyle su alarak batan Karaköy İskelesi'nin yerine yapılan Akıllı Yüzer İskele yerine yerleştirildi. Saat 02:30'da başlayan çalışmalar saat 05:00'a kadar devam etti. Tuzla'da yapıldıktan sonra Haliç Tersanesi'ne çekilen yüzer iskele, 4 römorkör tarafından tersaneden çekilerek Karaköy'e getirildi.

TAMAMER YERLİ ÜRETİM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, yüzde yüz yerli üretimle inşa edilen iskele 29 Mayıs'tan itibaren İstanbulluların hizmetine sunulacak. 2 bin 236 metrekare alan kapsayan ve deniz üzerinde yüzer olarak tasarlanan iskelenin, 81 metre boyunda, 27.6 metre eninde. 3.5 metre yüksekliği bulunuyor. Ana güverteden çatıya olan yüksekliği 7.5 metre olan iskele yaklşık 2 bin ton ağırlığında. İskele, sancak ve deniz tarafındaki alınlık tarafından aynı anda 3 vapur yanaşarak yolcu indirip, bindirebilecek.

Görüntü dökümü:
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-İskelenin Haliç Tersanesi'nden çıkışı
-Atatürk Köprüsü'nden geçiş
-Galata Köprüsünden Geçiş
-İskelenin Karaköy İskelesi'ne yaklaştırılması
-Karada ve iskele üzerinde ki çalışmalar
-Römorkör'ün iskeleyi itmesi
-Dronla havadan görüntüler
-Genel ve detay görüntüler

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