"Modern Mimari ve Güzel Sanatlar" fotoğraf sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliği'nin desteğiyle "Modern Mimari ve Güzel Sanatlar" adlı karma fotoğraf sergisini sanatseverlerle buluşturdu.
Kuveytli fotoğraf sanatçıları Mohammad Al Muharib, Muhammad Ali Al Saad ve Nasser Al Omairi'nin ödüllü eserlerinin yer aldığı sergi, Kuveyt Türk Genel Merkezi Sanat Galerisi'nde açıldı.
Serginin açılışına katılan Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan Yusuf Abdulbari El- Zevavi, Türkiye'nin sanata değer veren bir ülke olduğunu söyledi.
El Zevavi, Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliği'nin opera, panel ve kostüm defilesi gibi daha önce düzenlediği çeşitli etkinliklere de destek verdiğini belirterek, Kuveyt Türk'e teşekkür etti.
- "Fotoğraf alanında ilk kez bir sergi açtık"
Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce geleneksel İslam sanatlarının desteklenmesi adına hat, ebru gibi birçok sergiye ev sahipliği yaptıklarını aktardı.
Fotoğraf alanında ilk kez bir sergi açtıklarına işaret eden Uyan, Kuveyt ile Türkiye arasında sanatsal faaliyetlerin desteklenmesi konusunda da bu serginin önemli adım olduğunu söyledi.
Uyan, fotoğraf sanatının görülenin gerisinde sanatçının gördüğüklerinin resmi olduğu yorumunda bulunarak, "Biz de bu durumu görmek adına bu sergiyi düzenledik. İnşallah bu tür faaliyetler hem Türkiye hem de Kuveyt arasında artarak gelişir. İleride benzer faaliyetleri yapma niyetlerimiz de var." ifadelerini kullandı.
- "Mimari olarak gelişen ülkelerde fotoğraflar çektik"
Sanatçı Nasser Al Omairi de sergide çağdaş mimari alana dair fotoğraflarının olduğunu anlattı.
Kendi karakterini de eserlerine yansıttığına dikkati çeken Al Omairi, amaçlarının mimari alanda fotoğraf sanatını daha fazla insana tanıtmak olduğunu söyledi.
Al Omairi, fotoğrafların farklı ülkelerde çekildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Özellikle mimari olarak gelişen ülkelerde fotoğraflar çektik. Örnek olarak İspanya'nın Valensiya şehri gibi. Biz fotoğraf çekerken özellikle mekanların dikkat çeken bölümlerine bakıyoruz. Her yerde binalar vardır ama binanın farklı özelliklerini, farklı açılarını görebilmek önemli bence."
Toplamda 39 fotoğrafın yer aldığı sergi, 1 Mayıs'a kadar görülebilecek.
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