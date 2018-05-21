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Modern Pentatlon Milli Takım seçmeleri Adana'da gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 13:37 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Modern Pentatlon Federasyonu faaliyet programında yer alan "Turan Ligi 2'nci Devre ve Milli Takım Seçme Müsabakaları" Adana'da tamamlandı.

Modern Pentatlon Milli Takım seçmeleri Adana'da gerçekleştirildi

ADANA,(DHA) - TÜRKİYE Modern Pentatlon Federasyonu faaliyet programında yer alan "Turan Ligi 2'nci Devre ve Milli Takım Seçme Müsabakaları" Adana'da tamamlandı.
2 gün süren yüzme, eskrim, koşu ve atış müsabakalarına 15 kulüpten 85 sporcu katıldı. Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Ramazan Arslantaş, Adana'da gerçekleştirilen müsabakalarda milli takıma gidecek sporcuların belirlendiğini belirtti.
Arslantaş, organizasyonu sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını ifade ederek, "Burada gerçekleştirdiğimiz müsabakalarımızda hiçbir aksilik yaşanmadı. Çok güzel ve tam bir aile birlikteliği içerisinde geçirdik. Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Adana Büyükşehir Belediyesi bizlere büyük katkılar sağladılar. Kendilerine federasyonum adına teşekkür ederim" dedi.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Ramazan Arslantaş, Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Halit Yılmazel, Mustafa Lavkor, Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Kadir Gül ile diğer yetkililer verdi.
Ayrıca Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Ramazan Arslantaş tarafından Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel'e ve Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Kadir Gül'e teşekkür plaketi takdim edildi.
(FOTOĞRAFLI)

Modern Pentatlon Milli Takım seçmeleri Adana'da gerçekleştirildiModern Pentatlon Milli Takım seçmeleri Adana'da gerçekleştirildiModern Pentatlon Milli Takım seçmeleri Adana'da gerçekleştirildiModern Pentatlon Milli Takım seçmeleri Adana'da gerçekleştirildi

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