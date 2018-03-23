Ahmet Emin Yalman’ın “Modern Türkiye’nin Gelişim Sürecinde Basın” kitabı raflarda yerini aldı.
Ahmet Emin Yalman’ın kaleminden, Osmanlı gazeteciliğini Türk modernleşmesi merceğinden ele alan “Modern Türkiye’nin Gelişim Sürecinde Basın” kitabı okuyucuya sunuldu.
Türkiye İş Bankası Yanınları’dan çıkan 160 sayfalık kitap Osmanlı tarihi, toplumu, basını ve aydınıyla ilgili bilgi verirken, aynı zamanda yarım asrı aşkın bir süre gazetecilik yapan Ahmet Emin Yalman’ın kaleminden, Osmanlı gazeteciliğini Türk modernleşmesi merceğinden ele alıyor.
Eser, bu alanda yazılmış ilk doktora tezlerinden biri olmasının yanı sıra, basın kaynaklarımızla ilgili derli toplu bir külliyat sunuyor.
FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!
ABD'den yeni Menbiç açıklaması: Çekilmek gibi bir niyetimiz yok
Çiftlik Bank'ta flaş gelişme! Tutuklandılar
Kendisine saldıranları böyle cezalandırdı: Utanç yürüyüşü!
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum