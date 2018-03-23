Ahmet Emin Yalman’ın “Modern Türkiye’nin Gelişim Sürecinde Basın” kitabı raflarda yerini aldı.

Ahmet Emin Yalman’ın kaleminden, Osmanlı gazeteciliğini Türk modernleşmesi merceğinden ele alan “Modern Türkiye’nin Gelişim Sürecinde Basın” kitabı okuyucuya sunuldu.

Türkiye İş Bankası Yanınları’dan çıkan 160 sayfalık kitap Osmanlı tarihi, toplumu, basını ve aydınıyla ilgili bilgi verirken, aynı zamanda yarım asrı aşkın bir süre gazetecilik yapan Ahmet Emin Yalman’ın kaleminden, Osmanlı gazeteciliğini Türk modernleşmesi merceğinden ele alıyor.

Eser, bu alanda yazılmış ilk doktora tezlerinden biri olmasının yanı sıra, basın kaynaklarımızla ilgili derli toplu bir külliyat sunuyor.