"Modern Yaşamın Kıyılarında" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Şişli Belediyesi ile Görsel Sanatlar Vakfı (GÖRSAV) iş birliğiyle düzenlenen, ressam Nejdet Vergili'nin hazırladığı "Modern Yaşamın Kıyılarında" başlıklı sergi sanatseverlerle buluştu.

AA muhabirine açıklamada bulunan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Şişli Belediyesi Sanat Galerisinde 3'üncü kez bir sergiye ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

İnönü, sergideki çalışmaları beğendiğini dile getirerek, GÖRSAV'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İnsanların sanatla daha çok bağ kurması gerektiğinin altını çizen İnönü, "Bizim amacımız Şişlililere burada güzel eserleri göstermek hem de Şişlililerin sanatla olan ilgilerini artırmak." dedi.

- "Eserlerimde öne çıkan en önemli kavram özgürlük"

Sanatçı Nejdet Vergili ise hayatını sadece resim yapma ideali üzerine kurduğunu anlatarak, sergide 2001 yılından bu yana yaptığı eserlerin yer aldığını aktardı.

Vergili, serginin başlığına değinerek, "Modern yaşantı elbetteki kaçınılmaz bir durum. Yaşadığımız ve yaşamaya devam edeceğimiz bir gerçek. Tabii modernite kimi zaman bize canımızı yakan birçok şeyle eziyet edebiliyor." ifadelerini kullandı.