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"Modern Yaşamın Kıyılarında" sergisi ziyarete açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 18:06 | Son Güncelleme

"Modern Yaşamın Kıyılarında" sergisi ziyarete açılacak

İSTANBUL (AA) - Ressam Nejdet Vergili'nin "Modern Yaşamın Kıyılarında" adlı kişisel resim sergisi sanatseverlerle buluşacak.

Şişli Belediye Başkanlığı Sanat Galerisindeki sergi, 20 Haziran'da ziyarete açılacak.

Tuvallerinde hayalle gerçeği birleştiren ve eserleriyle sanatseverleri düşsel bir yolculuğa çıkarmayı amaçlayan sanatçının eserleri 3 Ağustos'a kadar görülebilecek.

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Nejdet Vergili resim sergi

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