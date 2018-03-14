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Modern yaya üst geçidine Şehitler ve Gaziler adı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 10:10 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.

Modern yaya üst geçidine Şehitler ve Gaziler adı verildi

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yapılan yaya üst geçidine “Şehitler ve Gaziler Üst Geçidi” adı verildi.
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı Toplantısı’nda gündem maddelerine geçilmeden önce meclis üyelerinin ve Manisalıların Üç Aylar ve Regaip Kandili’ni tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bu ay içerisinde mübarek üç ayların başlangıcını ve akabinde mübarek Regaip Kandili’ni Allah’ın izniyle hep birlikte idrak edeceğiz. Bu mübarek günler vesilesiyle Suriye’de bölücü hainlere yönelik temizlik operasyonunda olan kahraman ordumuzu Cenab-ı Allah muzaffer eylesin diyoruz. Tüm İslam alemine mübarek üç ayların ve kandilin bolluk, bereket ve huzur getirmesi en büyük temennimiz. Yarın Tıp Bayramı’nı da kutlayacağız. Sağlığımızı emanet ettiğimiz ve kutsal bir görev icra eden başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyorum. Doktor olan ve sağlık sektöründe bulunan değerli meclis üyesi arkadaşlarımın da bayramını ayrıca tebrik ediyorum. 18 Mart’ta Türk Milleti’nin kurtuluş meşalesinin yakılmasında belki de en önemli etken olan, bu ülkeye Mustafa Kemal Atatürk gibi bir dehayı bahşeden Çanakkale Savaşı’nın yıldönümünde aziz atalarımızı anacağız. Bu vesileyle de bu vatan için toprağa düşmüş kahraman atalarımızı, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Geçtiğimiz hafta da Dünya Kadınlar Günü’nü kutladık. Kadınlarımıza bir paragraf açmadan olmaz. Başta meclisimizin kadın üyeleri olmak üzere tüm kadınlarımızın bir kez daha gününü kutluyorum. Allah eksikliğinizi göstermesin diyorum” diye konuştu.
Mecliste Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından verilen önerge de gündeme geldi. Önerge doğrultusunda, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, yürüyen merdivenli ve asansörlü üstgeçide “Şehitler ve Gaziler Üstgeçidi” adı verildi. Oybirliğiyle geçen kararın ardından Başkan Ergün, meclis üyelerine teşekkür etti. Tüm maddelerin oylanarak karara bağlanmasının ardından bir sonraki toplantının 10 Nisan Salı günü, saat 18.00’de yapılması kararlaştırılarak birleşime son verildi.

Modern yaya üst geçidine Şehitler ve Gaziler adı verildi

Modern yaya üst geçidine Şehitler ve Gaziler adı verildi

Modern yaya üst geçidine Şehitler ve Gaziler adı verildi

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