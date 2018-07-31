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Modi, İmran Han'ın seçim galibiyetini kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 10:37 | Son Güncelleme

Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, Pakistan'da seçimlerden birinci parti olarak çıkan Pakistan Adalet Hareketi Genel Başkanı İmran Han'ı telefonla arayarak seçim galibiyetini kutladı

KARAÇİ/YENİ DELHİ (AA) - Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, Pakistan'da 25 Temmuz'da yapılan genel seçimlerden galip çıkan Pakistan İnsaf Hareketi (PTI) lideri İmran Han'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Modi'nin yeni yapılan seçimlerin ardından Pakistan Ulusal Meclisindeki en büyük siyasi parti haline gelen Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) lideri İmran Han'ı kutladığı belirtildi. Modi'nin mesajında, seçimlerin Pakistan'da demokrasinin kök salmasına katkı sağlaması dileğini ilettiği, "tüm bölgenin barış ve kalkınma yolunda ilerlemesi vizyonunu yinelediği" kaydedildi.

Pakistan basınında Modi'nin ayrıca Pakistan'la ilişkilerde yeni bir dönem başlatmayı istediğini aktardığı ifadeleri yer aldı. İyi dilekleri için Modi'ye teşekkür eden Han'ın da her iki ülkenin de yoksul kesimlerin faydasına olacak icraatlara odaklanması gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Han, görüşmede "Savaşlar ve dökülen kan, sorunları çözmek yerine daha fazla felakete ve trajediye yol açıyor. Bu yüzden sorunları konuşarak çözmeye çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

Halen ateşkes durumunun hüküm sürdüğü Keşmir bölgesinde sınır hattında yaşanan çatışmalar iki ülke arasında zaman zaman gerginliğe sebep oluyor.

İmran Han liderliğindeki PTI, 25 Temmuz'da yapılan seçimlerde 272 sandalyesi seçimle belirlenen Pakistan Ulusal Meclisinde (NA) 116 sandalye kazanmıştı. PTI'yı, 64 sandalye kazanan Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ve 43 sandalye kazanan Pakistan Halk Partisi (PPP) takip etmişti.

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genel seçimler Hindistan İmran Han Keşmir Nerandra Modi Pakistan

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