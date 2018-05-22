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Modi ve Putin Kuzey-Güney Ulaşım Koridorunu görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 17:31 | Son Güncelleme

Modi ve Putin Kuzey-Güney Ulaşım Koridorunu görüştü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru projesinin inşası konusunda görüştüğü bildirildi.

"Pakistan Defence"in haberine göre, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelen Modi ve Putin, Hindistan'ı, İran ve Azerbaycan üzerinden Rusya'ya bağlayacak Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru hakkında görüşmelerde bulundu.

Modi, Putin ile BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi konuları ele aldıklarını belirtti.

Başbakan Modi, "Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru ve BRICS konularında birlikte çalışıyoruz." dedi.

Rus Devlet Başkanı Putin de Modi'nin ziyaretinin, ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağını söyledi.

Rusya ve Hindistan'ın, çok taraflı ve uluslararası platformlardaki çeşitli konularda iş birliği oluşturduğunu belirten Putin, aynı zamanda iki ülke arasındaki askeri iş birliğine de vurgu yaptı.

- Kuzey-Güney ulaştırma koridoru

Rusya, İran ve Hindistan'ın 2000 yılında üzerinde anlaştığı, daha sonra Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın da belli aşamalarına katıldığı Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru projesi, kara, deniz ve tren yolu güzergahlarından oluşan 7 bin 200 kilometrelik bir ağa sahip bulunuyor.

Ulaşım projesiyle Rusya, İran, Orta Asya ve Hindistan arasındaki ticari iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

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Hindistan Başbakanı Narendra Mondi Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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