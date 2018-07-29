SİNOP (AA) - Türkiye'nin çeşitli illerinden modifiye araç tutkunları, Sinop'ta buluştu.

Hamsi Yolu mevkisinde düzenlenen 1. Modifiye Otomobil ve Modifiye Etkinliği yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, burada modifiye araçlarını tanıtıp, bilgi paylaşımında bulundu.

Etkinlik kapsamında, "desibel", "basıklık" ve "en güzel modifiye araç" kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Etkinlik organizatörü Mert Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birincisini gerçekleştirdikleri etkinliğe farklı illerden 70 araçla katılım sağlandığını söyledi.

Geleneksel hale getirecekleri etkinliğe katılımın giderek artacağına inandıklarını ifade eden Balcı, düzenledikleri yarışmalar sonunda dereceye giren araç sahiplerine çeşitli hediyeler takdim ettiklerini dile getirdi.

Bu tür etkinliklerin daha sık yapılmasının insanların modifiyeli araçlara olan bakış açılarını değiştireceğini ifade eden Balcı, "Dışarıdan farklı gözle bakıldığında farklı yorumlar yapılabiliyor. Ancak bu araçlar trafiğe güzellik katıyor. İnsanlarımıza bunu anlatmak üzere buradayız. Bu sene 70 araçlık katılım oldu, seneye rakam daha fazla olacaktır." diye konuştu.

Balcı, etkinliğe katılan araç sahiplerine teşekkür etti.

