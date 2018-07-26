Mogan Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Mogan Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Göl kıyısındaki sazlıklarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman şiddetlenen ve ahşap yürüyüş yoluna sıçrayan alevlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Fatih Duruay ve AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

