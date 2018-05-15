Mogherini-Zarif görüşmesi

BRÜKSEL (AA) - İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüştü.

Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararının ardından yoğun diplomatik temaslarda bulunuyor.

Brüksel'de Mogherini ile basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Zarif, "Mogherini'yle görüşmemiz iyi ve yapıcıydı. Doğru yolda ilerliyoruz. Alınan kararlar İran'ın haklarını güvence altına almalı ve korumalı. Önümüzdeki iki hafta boyunca görüşmelerimiz devam edecek." açıklamasında bulundu.

Zarif'in akşam saatlerinde Mogherini'nin ev sahipliğinde Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta ülkesinin 5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini duyurmasının ardından Zarif, Çin ve Rusya'da temaslarda bulunmuştu.

