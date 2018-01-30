Mogherini'den Filistin toplantısı öncesi yoğun diplomasi trafiği

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yarın Brüksel'de olağanüstü toplanacak Geçici İrtibat Komitesi (AHLC) öncesinde yoğun diplomasi trafiği yürüttü.
Filistin'e uluslararası yardımı koordine eden AHLC toplantısı öncesinde Mogherini, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl ve Norveç Dışişleri Bakanı Soreide ile art arda ikili görüşme yaptı.
Mogherini'nin muhataplarıyla görüşmelerinde, İsrail-Filistin sorununun çözümü çerçevesinde Kudüs'ün iki devletin de başkenti olacak şekilde iki devletli çözüm üzerinde durduğu ve AB'nin bu bağlamda daha aktif bir rol almaya hazır olduğunu belirttiği düşünülüyor.
ABD'nin Filistin'e yönelik yardımların bir kısmını askıya alma kararını açıklamasının ardından, AB girişimiyle AHLC toplantısının düzenlenmesi önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Mogherini ve AHLC başkanı sıfatıyla Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide'nin girişimiyle gerçekleştirilecek AHLC toplantısının odak noktası, İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözüm girişimlerinin hızlandırılması olacak.
1993'te kurulan AHLC 15 üyeden oluşuyor ve Filistin halkına sağlanan uluslararası kalkınma yardımlarını koordine ediyor. Norveç'in başkanlığını üstlendiği AHLC'nin sponsorları arasında AB, ABD, BM, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu bulunuyor.
(AA)
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