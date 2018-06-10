AMMAN (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Ürdün'ün bölgesel denge açısından önemli bir role sahip olduğunu ve bu ülkeyi tüm imkanlarıyla desteklemek istediklerini belirtti.

Resmi ziyaret için geldiği Ürdün'de temaslarını sürdüren Mogherini, başkent Amman'da Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

Mogherini, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında AB'nin geçen yıllarda Ürdün'e sağladığı ekonomik ve mali desteğe işaret ederek "Ürdün'e desteğimiz sürüyor ve devam edecek. Aynı seviyeyi korumayı sürdüreceğiz." dedi.

Ürdün'deki insani yardım çalışmalarını desteklemek için 20 milyon avroluk bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını belirten Mogherini, önceki hibe kapsamında 100 milyon avronun Ürdün'e verilmek üzere hazır olduğunu ve bunun kredi olmadığını ifade etti.

Mogherini, Ürdün'ün bölgesel denge açısından önemli bir role sahip olduğuna işaret ederek "Tüm imkanlarımızla bu ülkeyi desteklemek istiyoruz." diye konuştu.