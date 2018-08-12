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Moğolistan'da 328 yolculu tren raydan çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 07:24 | Son Güncelleme

Xinhua haber ajansının geçtiği bilgiye göre, Moğolistan'ın güneydoğusunda 328 yolculu tren raydan çıktı.

Moğolistan'da 328 yolculu tren raydan çıktı

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Anahtar Kelimeler:
Moğolistan tren

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