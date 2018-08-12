Moğolistan'da tren kazası

Moğolistan'ın güneydoğusunda 328 kişi taşıyan yolcu treninin yağmur nedeniyle raydan çıktığı bildirildi.
Çin haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, başkent Ulan Batur'dan Çin sınırındaki Zemin-Uud kentine sefer yapan yolcu treninin sabah saatlerinde raydan çıktığı belirtildi.
Kazada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, çok sayıda yaralının bölgedeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.
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