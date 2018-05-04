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"Moğollar" ve "Athena" Edirne'de konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 23:52 | Son Güncelleme

"Moğollar" ve "Athena" Edirne'de konser verdi

EDİRNE (AA) - "Edirne Bahar Şenliği" adı altında düzenlenen konser dizisi kapsamında, "Moğollar" ve "Athena" konser verdi.

Cahit Berkay'ın solistliğini yaptığı "Moğollar" grubu, bir kır bahçesinde sahne aldı.

Berkay ve ekibi, "Dinleyiverin Gari", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Çaya Kaç Şeker", "Yolum Seninle" ve "Bişey Yapmalı" gibi sevilen eserleri seslendirdi.

Konseri izleyenler "Moğollar" grubunun şarkılarına eşlik etti.

"Moğollar"ın ardından solist Gökhan Özoğuz'un rock müzik eserler seslendirdiği "Athena" grubu sahne aldı.

Özoğuz, şarkı arasında sahnenin arka kısmında konseri izleyen "Moğollar" grubu solisti Berkay'ı sahneye davet etti.

Berkay, müziğin uzun yıllar aşkla sürdürülebileceğini belirterek, "Athena grubunu tebrik ediyorum. Onlar bu işi doğru yapıyorlar." dedi.

Özoğuz da Berkay'a teşekkürlerini sundu.

Konseri izleyenler grubun şarkılarına eşlik etti.

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