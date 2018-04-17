Molada okuma etkinliği düzenlediler

Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi kapsamında Edremit Abidin Pak Pakmaya Anadolu Lisesi öğrencileri, İzmir’de açılan kitap fuarını ziyaret ettiler. Öğrenciler yol da mola verdikleri zamanda ise aldıkları kitapları okuyarak okuma etkinliği düzenlediler.

Kültür Edebiyat Kulübü öğrencileri, öğretmenleri Eda Fitoz ve Pelin Korkut ile birlikte gittikleri fuarda, çeşitli yazarlar ve yayın evleriyle tanışma fırsatı buldular.

Okul yetkilileri, okuma alışkanlığı kazandırmak ve verimini arttırmak için düzenlenen proje kapsamındaki gezinin öğrenciler üzerinde olumlu etki bıraktığını ve bu tür kültür gezileri ve okuma etkinliklerinin devam edeceğini söylediler.