Moldova Parlamentosu önünde protesto

KİŞİNEV (AA) - Moldova’da Kişinev belediye başkanlığı seçiminin iptal edilmesi bir grup muhalif tarafından protesto edildi.

Moldova Parlamento binası önünde toplanan göstericiler, Kişinev belediye başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesine tepki gösterdi. Göstericiler, seçimlerden galip çıkan Haysiyet ve Gerçek Platformundan Andrey Nastase’nin belediye başkanlığı görevini yürütmesini talep etti.

Mayıs sonunda yapılan Kişinev belediye başkanlığı seçimlerine Rusya yanlısı Sosyalist Partiden Ion Ceban ile Avrupa Birliği (AB) yanlısı Andrey Nastase katılmıştı. İkinci tura kalan seçimlerde Nastase yüzde 52,5 oy almıştı.

Ancak geçen ay sonunda seçim sonucuna yapılan itiraz nedeniyle Anayasa Mahkemesi sonucu iptal etmişti.

Moldova yasalarına göre, belediye başkanlığı görevini bir sonraki seçim tarihine kadar belediye başkan vekili yürütecek.

