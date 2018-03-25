Moldova'da, bir dönem Romanya ile birleşmenin 100. yıl dönümü, düzenlenen mitingle kutlandı.

Moldova ulusal basınında çıkan haberlere göre, başkent Kişinev'de düzenlenen mitinge, Liberal Parti lideri Mihai Gimpu, Ulusal Liberal Parti lideri Vitaliy Pavliçenko, eski Kişinev Belediye Başkanı Dorin Chirtoaca ve binlerce vatandaş katıldı.

Meclis meydanındaki mitinge katılan vatandaşlar, iki ülkenin "Büyük Romanya" adı altında birleşmesi isteği yönünde sloganlar atarak, ellerindeki Romanya bayraklarını salladı.

Eski Romanya Cumhurbaşkanı Traian Basescu'nun da mitinge katılması dikkati çekti. Birleşme yanlısı Basescu, burada yaptığı konuşmada, "Birleşme adına yakın gelecekte oy kullanmaları için Moldova ve Romanya parlamentosunun milletvekillerine çağrıda bulunuyoruz." dedi.

- Birleşme için parlamentoya yazı

Mitingde, iki ülkenin parlamentolarının barışçıl yollarla birleşme kararı alması için bir ortak bildiri oluşturuldu.

Bildiride, "Prut'un iki yakasındaki Rumenler, karşılaştıkları sorunların üstesinden, ancak birleşme yoluyla gelebilir." denildi.