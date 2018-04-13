Mollaarap’ta fore kazık çalışmaları hız kazandı

Heyelan tehlikesi yaşanan Mollaarap’ta Yıldırım Belediyesi tarafından yürütülen zemin sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor.

Mollaarap Mahallesi’nde yaşanan heyelan tehlikesinin ardından zemin sağlamlaştırma çalışmaları sürüyor. İlk günden itibaren bölgede kriz merkezi oluşturarak, mahalle sakinlerinin mağdur olmaması için yoğun bir çaba sarf eden Yıldırım Belediyesi, bölgede 24 saat kesintisiz çalışıyor. İlk etapta yer radarı ile yer altı çatlaklarının boyutunu tespit etmek amacıyla 40 metre derinlikte 12 ayrı noktada 25 dönümü kapsayan alanda ölçüm yapıldı. Heyelan riski taşıyan sokakları kapsayacak şekilde toplamda 4 profil hattında çok elektrotlu rezistivite çalışmaları gerçekleştirildi. Yıldırım Belediyesi yapılan değerlendirmeler sonucunda zemini sağlamlaştırmak adına bugüne kadar 47 adet 20 metre boyunda ve 59 adet 22 metre boyunda 100’er santimetrelik fore kazık uygulaması yapıldı.

Zemin sağlamlaştırılıyor

Yıldırım Belediyesi olarak seferberlik başlattıklarını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Bu olayın yaşandığı ilk günden itibaren bölgede ikamet eden hemşerilerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Bir taraftan onların yaralarını sarmaya çalışırken bir taraftan da çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi. Yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi veren Başkan Edebali, “1. Etapta 47 adet 20 metre boyunda ve 100 santimetre çapında fore kazık inşaat sahası topuk kısmına, 59 adet 22 metre boyunda ve 100 santimetre çapında fore kazık ikinci kademeye uygulandı. 2. etapta 180 adet fore kazık ile 2. ve 3. kademenin bitmesi planlanmaktadır. 3. etapta da Hüsamettin Tekke sokakta 4. kademenin bitmesi planlanmaktadır. Etap etap ilerleyerek kısa sürede zemini eskisinden daha sağlam hale getirerek bölgedeki hayatın normale dönmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.