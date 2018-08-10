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Monet’in ilham bahçesine turist akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 11:40 | Son Güncelleme

Fransız ressam Claude Monet’nin bahçesini 2017 yılında 638 bin kişi ziyaret etti

PARİS (AA) - MUSTAFA YALÇIN - Fransız ressam Claude Monet’nin en değerli eserlerini yaptığı bahçe, büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Başkent Paris'e 73 kilometre uzaklıktaki Giverny kasabasındaki Monet'nin bahçesi, ziyaretçi akınına uğruyor.

Giriş ücretinin 9,5 avro olduğu bahçenin önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.

15 Mart'ta açılan ve 1 Kasım'da kapanacak bahçeyi 2017'de 638 bin kişi gezdi.

Monet Vakfı Sorumlusu Laurent Echaubard, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıla oranla bu yılın aynı döneminde ziyaretçi sayısında yüzde 3 artış olduğunu belirtti.

Echaubard, ziyaretçilerin yüzde 53’ünün yabancı turistler olduğunu belirterek, Monet’nin bahçesinin, Normandy bölgesinde Mont Saint-Michel Katedrali'nden sonra en fazla ziyaret edilen ikinci yer konumunda olduğunu aktardı.

- Claude Monet kimdir?

Paris’te doğan Claude Monet 43 yaşında Giverny kasabasına yerleşti. Giverny’ye önce kiracı olarak yerleşen Monet, 7 yıl içinde yeterli maddi imkanlara sahip olunca evi satın alıp önüne hayalindeki bahçesini düzenledi. Claud Monet’nin Giverny’de 1914-1917 yılları arasında bahçesinden esinlenerek yaptığı Nympheas en Fleur (Çiçek açan nilüferler) isimli eseri mayıs ayında New York’ta düzenlenen müzayedede 84,6 milyon dolara satılmıştı.

1926 yılında 86 yaşındayken akciğer kanserinden ölen Monet’nin yine Giverny’deki evinde 1891 yılında tamamladığı La Meule (Tahıl Yığını) adındaki tablosu, 2016 yılında New York'ta yapılan bir müzayedede 81,4 milyon dolara alıcı bulmuştu.

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Claude Monet Giverny Monet Monet'nin bahçesi

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