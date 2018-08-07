Monster Notebook yeni yüzüyle oyunseverlerin karşısında

İSTANBUL (AA) - Oyun bilgisayarı markası Monster Notebook yenilenen internet sitesini yayına aldı. Markanın dinamik ve benzersiz kimliğini yansıtan bu yeni tasarım, masaüstü veya mobil cihaz fark etmeksizin tüm ziyaretçilere çok daha akıcı ve rahat bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Monster açıklamasına göre, yerli oyun bilgisayarı üreticisi Monster Notebook oyunseverlere kapsamlı bir yenileme geçiren web sitesiyle hizmet veriyor. Yenilenen site Monster'ın karakterini daha iyi yansıtmanın yanında mobil ve masaüstü sistemlerde daha rahat bir kullanım sunuyor.

Önceki sistemin barındırdığı tüm özelliklere ve çok daha fazlasına sahip olan yeni internet sitesini Monster modellerinin adlarını aldığı mitolojik canavarların illüstrasyonları süslüyor.

Kapsamlı şekilde gözden geçirilen site artık mobil cihazlarda çok daha kullanışlı hale getirildi. Siteyi mobil cihazlarıyla ziyaret eden kullanıcılar Türkiye’de yalnızca Monster’ın sunduğu donanım özelleştirme gibi seçenekleri masaüstü sitedeki kadar rahatça kullanabilecekler.