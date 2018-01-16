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Montunu üşüyen yaralının üzerine örten 112 çalışanına teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 16:39 | Son Güncelleme 35 dakika önce

- Konya İl Sağlık Müdürlüğünce, yaralı sürücünün üzerine montunu örten 112 Acil Servis görevlisi ile ekibine teşekkür belgesi verildi

Konya'da kurtarılmaya çalışıldığı sırada üşüdüğünü söyleyen yaralı sürücüye üzerindeki montu çıkarıp örten 112 Acil Servis görevlisi ile ekibine teşekkür belgesi verildi.

Tırla çarpışan kamyonun kabininde sıkışan ve yaralı halde kurtarılmaya çalışılırken üşüdüğünü söyleyen kamyon sürücüsü Kenan Soydemir'e montunu çıkarıp örten 112 Acil Servis görevlisi Ahmet Coşkun ile aynı ekipte görevli Cengiz Durmuş ve Uğur Ayvalı, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ile bir araya geldi.

Coşkun ile Durmuş ve Ayvalı'ya, Koç tarafından teşekkür belgesi verildi.

İl Sağlık Müdürü Koç, Ahmet Coşkun'un davranışının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Sağlıkta dönüşüm projesinin, sağlık çalışanlarının omuzlarında yükseldiğini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Dün yaşananlar da buna önemli bir örnek. Kazada yaralanan sürücüye, fedakarlıkla müdahale ettiler. Soğuk havada kendi montunu çıkarıp hastamızın üzerine örttü ve en kısa sürede hastaneye götürüp müdahalede bulunulmasını sağladı. Hastamızın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Bu davranışından dolayı başta Ahmet Coşkun olmak üzere bütün ekibi kutluyoruz."

Coşkun ise idarecilerine teşekkür ederek, "Hasta üşüyordu. Kanaması vardı. Battaniyeyi hastanın üzerine örttük. Hasta hala üşüdüğünü söyleyince ben de üzerimdeki montu çıkarıp örttüm. Sadece ben değil, bütün 112 personeli aynı davranışı sergilerdi." diye konuştu.

Merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi BÜSAN Sanayi Alt Geçidi'nde dün meydana gelen trafik kazasında, Kenan Soydemir idaresindeki 42 BIT 38 plakalı kamyon, Ramazan A'nın (19) kullandığı 42 GM 978 plakalı tıra arkadan çarpmış, kabinde sıkışan sürücü Soydemir, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrasında kurtarılabilmişti.

Yaralılara müdahale eden ekipten 112 Acil Servis görevlisi Ahmet Coşkun, kurtarma çalışmaları sırasında üşüdüğünü söyleyen Soydemir'in üzerine montunu çıkarıp örtmüştü.

(AA)

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