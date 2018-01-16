Montunu üşüyen yaralının üzerine örten 112 çalışanına teşekkür

Konya'da kurtarılmaya çalışıldığı sırada üşüdüğünü söyleyen yaralı sürücüye üzerindeki montu çıkarıp örten 112 Acil Servis görevlisi ile ekibine teşekkür belgesi verildi.

Tırla çarpışan kamyonun kabininde sıkışan ve yaralı halde kurtarılmaya çalışılırken üşüdüğünü söyleyen kamyon sürücüsü Kenan Soydemir'e montunu çıkarıp örten 112 Acil Servis görevlisi Ahmet Coşkun ile aynı ekipte görevli Cengiz Durmuş ve Uğur Ayvalı, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ile bir araya geldi.

Coşkun ile Durmuş ve Ayvalı'ya, Koç tarafından teşekkür belgesi verildi.

İl Sağlık Müdürü Koç, Ahmet Coşkun'un davranışının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Sağlıkta dönüşüm projesinin, sağlık çalışanlarının omuzlarında yükseldiğini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Dün yaşananlar da buna önemli bir örnek. Kazada yaralanan sürücüye, fedakarlıkla müdahale ettiler. Soğuk havada kendi montunu çıkarıp hastamızın üzerine örttü ve en kısa sürede hastaneye götürüp müdahalede bulunulmasını sağladı. Hastamızın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Bu davranışından dolayı başta Ahmet Coşkun olmak üzere bütün ekibi kutluyoruz."