Moon ve Guterres telefonda görüştü

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Birleşmiş Milletler'den (BM), Kuzey Kore ile barışın tesisinde rol almasını talep etti.

Yonhap ajansının Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom tarafından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre Moon, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 30 dakika süren telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Moon, Kuzey Kore'nin, Kore Yarımadası'nda barışın sağlanması ve nükleer silahların yok edilmesine ilişkin taahhüdünün yerine getirilmesinde BM'nin rol üstlenmesini istedi.

Bu noktada Moon, BM'den, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile geçen hafta düzenledikleri zirvede alınan kararların uygulanmasını izlemesini ve Kuzey Kore'nin ana nükleer test alanının kapatılmasının teyit edilmesi ve askerden arındırılmış bölgenin barış bölgesi haline getirilmesinde rol almasını talep etti.

Moon, Guterres'e, "BM'nin, Genel Kurul ya da Güvenlik Konseyi aracılığıyla Panmunjom Deklarasyonu'nun desteklenmesi için bir deklarasyon yayınlamasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.