Moon ve Trump'dan Singapur zirvesine ilişkin telefon görüşmesi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump'a zirveyle ilgili memnuniyetini belirtti.

Yonhap ajansının Güney Kore Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Moon, telefonla yaptığı görüşmede, Trump'a, Kuzey Kore lideri Kim ile yaptığı görüşmenin dünya barışına ortam hazırladığını dile getirdi.

Açıklamada, "Devlet Başkanı Moon, Trump'a, Kuzey Kore-ABD zirvesinde, yalnızca Kore Yarımadası'nda değil tüm dünyada barışın tesisi için temel atarak büyük başarı kazandığını söyledi." ifadelerine yer verildi.

Trump-Kim zirvesinin ardından yapılan telefon görüşmesinde, iki liderin, Singapur zirvesinde Kuzey Kore ile ABD arasında anlaşmaya varılan konuların etraflıca ve hızlı şekilde uygulamaya konulmasının önemine değindiği ve bu amaçla birbirleriyle daha yakın görüş alışverişi ve iş birliği yapmayı kabul ettiği bildirildi.

Trump ve Kim, Kore Yarımadası için tarihi önem taşıyan görüşmelerinin akabinde kapsamlı bir belge imzalanmıştı. Belge, Kuzey Kore ve ABD'nin Kore Yarımadası'na barışın getirilmesi ve refahı artırması noktasında çok sayıda taahhüt içeriyor.

Belgede, "Başkan Trump, Kuzey Kore'ye güvenlik garantisi vermeyi taahhüt etti. Kim Jong-un, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasının tamamlanması için kati ve sarsılmaz taahhüdünü teyit etti." ifadelerine yer verilmişti.

