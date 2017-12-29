HABER

'Mor Beyin' mağduru eski AK Parti Milletvekili tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 00:24 | Son Güncelleme 1 saat önce

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA)- YALOVA'da FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla 'Silahlı terör örgütü' üyeliği suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan AK Parti Yalova eski milletvekili Şükrü Önder, Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, telefonlara ‘ByLock izi' bırakan 'Mor Beyin' aplikasyonunun tespitinin ardından, Yalova'da 36 kişinin tahliye edilebileceği açıklamıştı.

AK Parti'den 2002-2007 yılları arasında Yalova milletvekili olan emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Şükrü Önder, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığının tespit edilmesi üzerine 22 Haziran 2017 tarihinde tutuklandı. Önder, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 29 Kasım 2017 tarihindeki karar duruşmasında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Mahkeme heyetinin söz verdiği Şükrü Önder, son duruşmada iddiaları reddederek, "Ben ByLock kullanmadım. Bu programın da telefonumda değil, hattımda olduğu söylendi. Reklam mahiyetinde olan veya dışarıdan müdahale ile IP çakışması olmuş olabilir. Ne ByLock kullandım, ne de yükledim. Polisler geldiğinde ilk olarak kendilerine telefonumu verdim. Bu örgütün mensubu olduğu ne bir dernekle, ne bir cemiyetle bağlantım yok. Seyahate de çıkmadım. Ben ağzının salyasını sildiği mendili yüzüne süren birinin peşinden koşacak bir adam değilim. Ben bu devlette uzun dönemler görev yaptım. Neyin suç, neyin suç olmadığını bilecek biriyim" demişti.

MOR BEYİN'DEN TAHLİYE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Mor Beyin adlı uygulama ile iradeleri dışında 'ByLock' IP'lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilen toplam 11 bin 480 adet GSM numarası kullanıcısı hakkında yeniden karar verileceği duyuruldu. Bunun üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür'ün yaptığı basın açıklamasında, Yalova'da ByLock IP'lerine yönlendirilmiş olan 36 kişinin de bu şekilde mağdur olduğu belirtilmesinin ardından bugün ilk tahliye gerçekleşti. Bu kapsamda Şükrü Önder, Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi. Şükrü Önder'i cezaevi önünde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Karadeniz ile partililer ve aile yakınları karşıladı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!

Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'dan sonra bir ilde daha aynı panik!

İstanbul'dan sonra bir ilde daha aynı panik!

Vize kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk temas

Vize kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk temas

Bahçeli talimat verdi! Kapatıldı

Bahçeli talimat verdi! Kapatıldı

Cuma mesajları 2017 - En yeni resimli Cuma mesajları - 29 Aralık kısa Cuma mesajları

Cuma mesajları 2017 - En yeni resimli Cuma mesajları - 29 Aralık kısa Cuma mesajları

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

Süper Loto sonuçları 28 Aralık - MPİ 532. hafta Süper Loto sonucu: Hangi sayılar çıktı?

Süper Loto sonuçları 28 Aralık - MPİ 532. hafta Süper Loto sonucu: Hangi sayılar çıktı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.