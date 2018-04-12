Mor Beyin tuzağı ile tutuklanmıştı beraat etti

Mor Beyin tuzağı ile tutuklanan isimlerden Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit, yargılandığı FETÖ/PYD davasından beraat etti.

Bursa’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit, Haziran 2017’deki tahliyesinin ardından 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşısına çıktı. İradesi dışında Bylock’a yönlendirildiğini ve Mor Beyin tuzağına düştüğünü ifade eden Yiğit, “Ömrüm boyunca FETÖ ile mücadele ettim. Fikren ve fiilen de FETÖ’ye karşıyım. Uludağ Üniversitesinde yönetim kurulu üyeliği ve dekanlık yaptım. Hakkımda yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde nasıl bir kişiliğe sahip olduğum anlaşılmıştır. Uludağ Üniversitesi Rektörü Yusuf Ulcay, benim en yakın arkadaşımdır. Devlet ve millet yanlısıyım. FETÖ terör örgüt üyesi değilim. Zaten yapılan kumpasta Mor Beyin tuzağının deşifre edilmesiyle ortaya çıktı" dedi.

Mahkeme Yiğit’in beraatine karar verirken, Eski Dekan’ın kısa süre içinde görevine dönmesi bekleniyor