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'Mor Beyin' tuzağını Feyzioğlu açıklamıştı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 13:49 | Son Güncelleme 34 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Bylock açıklaması geldi ve 11 bin 480 kişinin telefonuna iradesi dışında Bylock yüklendiği belirtildi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamada FETÖ'nün 'Mor Beyin' tuzağını anlatmış ve 11 bin kişinin nasıl şüpheli durumuna düştünü anlatmıştı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, CNN Türk’te, Hakan Çelik’in sorularını yanıtlamış ve FETÖ’nün ByLock tuzağı olarak bilinen “Mor Beyin” aplikasyonu ile ilgili çarpıcı bir açıklama yapmıştı.

Feyzioğlu şunları söylemişti:

FETÖ GELİŞTİRMİŞ, 'MOR BEYİN'

"Ekim 2017’ye kadar bilinmeyen bir olay tespit edildi. FETÖ bir program geliştirmiş, "Mor Beyin" diye, morbeyin.com. Bunun altına çeşitli aplikasyonlar yerleştirmiş. Namaz saatini sorduğunuz bir aplikasyon, ikinci el araba aldığınız bir aplikasyon, Türkçe-İngilizce bir sözlük aplikasyonu, bir müzik aplikasyonu… FETÖ ile hiç alakanız yok, oraya girdiğinizde sizi ByLock’un yurtdışındaki sunucusuna 1 piksellik basit bir şey indirerek yönlendirmiş ve 1-2 saniye telefonunuz ByLock ile bağlanmış görünüyor.

YARGITAY ÇOK GÜZEL BİR KARAR VERDİ

Şimdi bu aplikasyonun kullanıldığı ortaya çıkınca Yargıtay'ımız da çok güzel bir karar verdi. Dedi ki; sadece bir bağlantı kurmak yetmez, kullanıcı kimliği alması gerekir ve mesaj içeriklerini görmeliyim. Yani mesajlaşmadıysa, telefonuna da indirmediyse olmaz dedi.

11 BİN KİŞİ... SAYI KORKUNÇ

11 bin kişi bu sebeple şüpheli konumuna düşmüş. Sayı korkunç. Ve bunların çok büyük bir kısmı tutuklu. Gerçek suçlular, bu mağduriyetlerin arkasına saklanıp, mağdurların çığlıklarıyla aklanmaya çalışıyor. Mahkemelerin çok hızlı davranması lazım bunları ayıklamak için. Savcılıkların da bundan sonra çok ciddi yaklaşması lazım. Yani hiçbir şeyden, kimseden korkmadan Yargıtay’ın kararını yüklenmesi gerekiyor"

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Anahtar Kelimeler:
Metin Feyzioğlu Türkiye Barolar Birliği FETÖ ByLock

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yahu kardeşim şu ömür boyu boşandığı eski eşlerini sağmal inek gibi soyan kadınların bu soygununa dur diyecek bir akıllı erkek yok mu...bu erkekler kaya oyuğundan mı çıktı? hak hep kadınların mı? bu hak neden erkekler için yok..?duyan var mııııııııııı?
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