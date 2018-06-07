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Mor tarlalara fotoğraf çektirmek için koştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 17:45 | Son Güncelleme

"Edirne Lavanta Tarla Günleri" etkinliğinde onlarca kişi lavantalar arasında fotoğraf çektirmek için mor tarlalara akın etti

EDİRNE (AA) - Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği iş birliğinde düzenlediği "Edirne Lavanta Tarla Günleri" etkinliğinde onlarca kişi lavantalar arasında fotoğraf çektirmek için mor tarlalara koştu.

Lavanta tarlası ziyaretleri, tarla konseri, lavanta hasadı, lavanta yağı üretimi gibi faaliyetlerin gerçekleşeceği programın ilk gününde çocuklara tohumlar tanıtıldı, lavantadan objelerle hediyelik tasarımlar yapıldı.

Etkinliğe katılan genç - yaşlı herkes lavantalar arasında fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun önemli bir turizm destinasyonu haline geleceğine inandıklarını söyledi.

Tarih ve kültür şehri Edirne'de gastronomi ve tarımsal turizmi çeşitlendirmek istediklerini bu amaçla etkinliği düzenlediklerini ifade eden Bacıoğlu, "Lavantanın gizemi, sihri ve çekiciliğini kullandık. Etkinliğimiz 4 gün sürecek. Bugün daha çok çocukları tarlalarla ve tarımla buluşturduk. Fotoğraf sanatçıları ve ressamları burada buluşturduk. İlgi, bizi sevindirdi. Edirne'nin lavanta kokabileceğini gösterdik." dedi.

Bacıoğlu, küçük bir lavanta köyü oluşturulması fikrinin de oluşmaya başladığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
etkinlik lavanta

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