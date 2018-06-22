Mor tarlalarda hasat vakti

EDİRNE (AA) - Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün deneme amacıyla oluşturduğu lavanta tarlalarında hasat yapıldı.

Hem enstitü bahçesi hem de Karaağaç yolundaki tarlalarda ekili lavantalar biçme makineleriyle saplarından ayrıldı.

Mor renkli tarlalarda hasat sırasında, vatandaşlar da fotoğraf çektirdi ve lavanta topladı.

Lavanta hasadının ardından buhar distilasyonu sistemi ile yağ çıkarma işlemi gerçekleştirildi.

- "Tarlamızı gelecek sene artırmayı planlıyoruz"

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Merve Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların "Edirne Lavanta Tarla Günleri"ne beklenenin üzerinde ilgi gösterdiğini söyledi.

Aromatik ve tıbbi bitkilerden lavantaya ilginin Türkiye'de yüksek olduğunu anlatan Güzel, "Lavantanın getirisi yüksek. Amacımız çok verimli arazilerde değil, ayçiçeği ve buğdayda verimi çok düşük arazilerde bu bitkimizi değerlendirmektir. Kent merkezinde Karaağaç'taki 15 dönümlük lavanta tarlamızı gelecek sene artırmayı planlıyoruz. Hasadımız devam ediyor. Bu yıl ilk kez mekanizasyonla yapıyoruz hasadı, bunun haricinde elektrikli testere ile yapmıştık. Toplanan lavantaların yağın çıkarıyoruz. Geçen yıl topladığımız lavantaların yağının litresini 100 avrodan sattık. Bu senekiler de aynı şekilde devam edecek. Bu sadece yağın fiyatı, suyuna da ayrıca ayrı talep var, onu da satacağız bu sene. Tarlalara peteklere de koyduk, balını da satacağız." diye konuştu.