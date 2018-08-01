Mor tarlaları 222 bin ziyaretçi gezdi

Gelen turistlerin lavanta bahçelerini zevk alarak gezdiğini aktaran Sağdaş, "İlk yıl 21 bin, ikinci yıl 140 bin, bu yıl da 222 bin civarında turist ağırladık. Özellikle Uzakdoğu'nun büyük ilgisi var. Çin, Malezya, Tayland, Tayvan, Japonya onun dışında Almanya ve Rusya'dan çok yoğun turist almaktayız. Yabancı turist sayımız bu yıl 30 bin. Geçen yıl bu sayı 20 bin civarıydı. İlk yılımızda ise bin 500. Ziyaretçi sayısı her geçen yıl katlanarak artıyor." diye konuştu.

Lavantayı markalaştırdıktan sonra köyün Türkiye ve dünyada tanındığını ifade eden Sağdaş, bu yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını kaydetti.

Lavanta Kokulu Köy Projesi Koordinatörü Ali Sağdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Lavanta Kokulu Köy"ün 3 yıl önce hiç duyulmamış ücra bir köşede durduğunu belirtti.

Müthiş manzarası ve huzuruyla ziyaretçilerini cezbeden lavanta bahçelerinde kırsal turizme katkı sağlamak için 3 yıl önce oluşturulan "Lavanta Kokulu Köy Projesi" de gelen ziyaretçi sayısının artmasında önemli rol oynadı. \

Görsel sezonun sona erdiği Kuyucak her geçen yıl ziyaretçi sayısını artırırken, yapılan çalışmalarla da bilinirliğini daha geniş kesimlere sunuyor.

Sağdaş, ilerleyen yıllarda bu sayının giderek artacağını ve bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Lavantayla uğraşanların tamamen yerel halk olduğunu ve bu durumun kırsal kalkınmada önem arz ettiğini vurgulayan Sağdaş, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yıllarda daha fazla rağbet göreceğini umuyoruz. Daha düzenli olacak ve işletmelerimiz kendilerini geliştirerek gelen misafirleri daha güzel ağırlayacaktır. Isparta artık gül şehrinin yanında lavanta şehri de oldu. Bu gelişme sadece Kuyucak ve Isparta'ya değil, Türkiye'ye de yaradı.Çünkü yurt dışından gelen turistlere alternatif bir turizm alanı. Gelen döviz girdisi ülkemize de büyük katkı sağlıyor. Kuyucak'ın dünyada sayılı kırsal turizm merkezlerinden biri haline geleceğine inanıyoruz. Gittikçe daha güzel noktalara ulaşacak. Ülkemizin gururu olacağına inanıyoruz."

- Isparta lavantası markalaştı

Isparta lavantasını yaptıkları çalışmalarla geniş kitlelere duyurduklarına işaret eden Sağdaş, Isparta sayesinde Türkiye'nin farklı illerinde de lavanta üretiminin gerçekleştirildiğini kaydetti.