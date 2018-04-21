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Morhipo.com çocuk kategorisinde Morhipo Kids markasını hayata geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 12:22 | Son Güncelleme

Morhipo.com, People by Fabrika ve Agenda gibi yetişkin giyim markalarından sonra bu kez de çocuk kategorisinde Morhipo Kids markasını hayata geçirdi

İSTANBUL (AA) - Morhipo.com, People by Fabrika ve Agenda gibi yetişkin giyim markalarından sonra bu kez de çocuk kategorisinde Morhipo Kids markasını hayata geçirdi.

Morhipo.com'dan yapılan açıklamaya göre, Morhipo.com, demokratik moda anlayışıyla her bütçeye uygun şıklık sunan kendi özel markalarına bir yenisini daha ekledi. Çocukların hayal dünyasından ilham alarak hazırlanan ve dünya modasını yansıtan “Morhipo Kids”, ilkbahar/yaz koleksiyonuyla çocuk giyim markalarının arasına giriş yapıyor.

Unicorn ve romantik deniz kızı temasına sahip kız çocuk kategorisinde püsküller, volanlar, baskılar, payetler ve glitterlar öne çıkıyor. Erkek çocuk kategorisinde ise rahat ve spor simgeleriyle hareketlendirilen parçalar dikkati çekiyor. Koleksiyondaki işlemeli kot ceketler, pantolonlar ve etekler de yeni sezon trendlerini çocuk ruhuyla yorumluyor.

Morhipo Kids, moda dünyasının vazgeçilmez çizgilerinden marine temasını çocuk kategorisine de taşıyor. Ağırlıklı olarak mavi, sarı, beyaz ve pembe gibi renklerin kullanıldığı marine temalı ürünlerde, kız çocukları için daha romantik bir çizgi uygulanırken erkek çocuklarda ise deniz teması renkli baskılarla yansıtılıyor.

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