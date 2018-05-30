İSTANBUL (AA) - Morhipo.com'da yüzde 90'lara varan "Kelebek İndirim" kampanyası bu gece başlayacak. Kadın, erkek ve çocuk giyim kategorilerinden parfüm ve ayakkabıya kadar pek çok kategoride indirimler 4 Haziran sabahına kadar sürecek.

Morhipo açıklamasına göre, binlerce markanın milyonlarca ürününü tek platformda buluşturan Morhipo.com, yüzde doksanlara varan "Kelebek İndirim" kampanyasını başlatıyor.

30 Mayıs'ı, 31 Mayıs'a bağlayan gece tüm kategorilerdeki kelebek ürünleri indirimli fiyatlarla Morhipo.com kullanıcılarıyla buluşacak. 4 Haziran sabah 06.00'da bitecek kampanya kapsamında henüz güneş gözlüğünü alamayanlar, evine yeni bir soluk getirmek isteyenler, gardırobunu yenilemek isteyenler ya da çocuklarına henüz yaz alışverişini yapamamış olanlar için, yani herkesin için ihtiyaçları karşılayan indirimli ürünler bulunuyor.

Kadın-erkek ve çocuk giyim ürünlerinde yüzde 90, güneş gözlüklerinde yüzde 10, saatlerde yüzde 70 artı yüzde 10 ve ev dekorasyon ürünlerinde yüzde 90 indirimler sunuluyorken parfümde ise 300 TL değerindeki alışverişlerde 50 TL indirim bulunuyor. Ayrıca US Polo, Watsons, Soo be ve Koton gibi pek çok markada özel kelebek indirimleri sunuluyor.

