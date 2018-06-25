HABER

Moritanya Cumhurbaşkanından Erdoğan'a tebrik telgrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 14:47 | Son Güncelleme

Moritanya Cumhurbaşkanından Erdoğan'a tebrik telgrafı

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdülaziz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdülaziz, ülkesinin resmi haber ajansı AMI'de yayımlanan tebrik telgrafında, Erdoğan'a başarı temennisinde bulundu.

Moritanya Cumhurbaşkanı ayrıca iki ülke arasındaki işbirliği ve kardeşlik ilişkilerini ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde geliştirme konusunda istekli olduklarını kaydetti.

PARTNERBakın, bu benim tasarımımBakın, bu benim tasarımım
Prof. Dr. Hacısalihoğlu: Türkiye geleceğine sahip çıktıProf. Dr. Hacısalihoğlu: Türkiye geleceğine sahip çıktı
İngiliz turisti otomobille ezerek öldürdüİngiliz turisti otomobille ezerek öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Moritanya Muhammed Veled Abdulaziz Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

YSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklaması

YSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklaması

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bitlis'te hain saldırı! 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı

Bitlis'te hain saldırı! 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerden AK Partili başkana silahlı saldırı!

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerden AK Partili başkana silahlı saldırı!

Tepki çeken görüntüyle ilgili yeni gelişme!

Tepki çeken görüntüyle ilgili yeni gelişme!

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 Lise Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 Lise Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?

Muharrem İnce açıklama: Muharrem İnce seçim sonuçlarını değerlendirdi, "Adam kazandı" mesajına açıklık getirdi

Muharrem İnce açıklama: Muharrem İnce seçim sonuçlarını değerlendirdi, "Adam kazandı" mesajına açıklık getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.