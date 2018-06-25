Moritanya Cumhurbaşkanından Erdoğan'a tebrik telgrafı

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdülaziz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdülaziz, ülkesinin resmi haber ajansı AMI'de yayımlanan tebrik telgrafında, Erdoğan'a başarı temennisinde bulundu.

Moritanya Cumhurbaşkanı ayrıca iki ülke arasındaki işbirliği ve kardeşlik ilişkilerini ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde geliştirme konusunda istekli olduklarını kaydetti.

