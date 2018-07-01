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Moritanya'da 31. Afrika Birliği Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 20:54 | Son Güncelleme

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki: - "İsrail'in 1967 yılında işgal ettiği topraklardan geri çekilmesi ve işgale son vermesi için Afrika kıtası ülkelerinden daimi şekilde destek bekliyoruz"

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Afrika ülkelerinden İsrail işgaline karşı sürekli destek beklediklerini ifade etti.

Maliki, Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta "Yolsuzluk" temalı 31. Afrika Birliği Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "İsrail'in 1967 yılında işgal ettiği topraklardan geri çekilmesi ve işgale son vermesi için Afrika kıtası ülkelerinden daimi şekilde destek bekliyoruz." dedi.

Afrika Birliği ülkelerinden, "ırkçı ve saldırgan bir siyaset izleyen ülke ve siyasi rejimlerle ilişkilerini gözden geçirmeleri"ni isteyen Maliki, "İsrail'in 21. yüzyılda bu tür ülkeler için açık bir örnek olduğunu" belirtti.

Moritanya’nın ilk kez ev sahipliği yaptığı, iki gün sürecek zirveye, 22 ülke devlet başkanı, Mısır, Cezayir, Somali ve Kamerun başbakan, Fas ve Angola da dışişleri bakanı seviyesinde katılıyor.

Afrika Birliği, 2063 yılına kadar uygulanması öngörülen ve kıtanın sosyo-ekonomik dönüşümünü amaçlayan Gündem 2063 planını izliyor. Siyaset, ekonomi, hukuk, eğitim ve güvenlik gibi alanlarda reformları kapsayan plan, kıtanın 2063'te güçlü ve entegre olmuş küresel bir oyuncu olmasını hedefliyor.

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