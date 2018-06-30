Moritanya'da 31. Afrika Birliği Zirvesi başladı

NUAKŞOT (AA) - Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta "yolsuzluk" temalı 31. Afrika Birliği (AU) Zirvesi başladı.
"Afrika'nın Dönüşümünde Sürdürülebilir Yol: Yolsuzlukla Mücadeleyi Kazanma" temasıyla düzenlenen zirvede, 30'dan fazla Afrikalı lider, Nuakşot'ta 1-2 Temmuz'da bir araya gelecek.
Yolsuzlukla mücadelenin ele alınacağı zirvede ayrıca 21 Mart'ta Ruanda'nın başkenti Kigali'de 55 Afrika ülkesi tarafından imzalanan Kıta Serbest Ticaret Anlaşması'nın (CFTA) hayata geçirilmesine yönelik adım atılacak.
Zirvede, Afrika Birliği Dönem Başkanı Ruanda'nın Devlet Başkanı Paul Kagame'nin Birlik içindeki kurumsal reformlara dair rapor sunması, Nijer Devlet Başkanı Mahamadou Issoufou'nun Afrika'da serbest ticaret hakkında konuşması, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'in Batı Sahra sorunu ve Afrika'nın Avrupa Birliği ile ilişkileri üzerine sunum yapması planlanıyor.
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin de zirvenin ana gündemi yolsuzlukla ilgili konuşma yapacağı ifade ediliyor.
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