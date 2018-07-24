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Moritanya'da 35 yıl köle olarak çalışan Rabah seçimde aday oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 10:04 | Son Güncelleme

35 yıl köle olarak çalıştırılan Habi Mint Rabah: - "Köle olarak kaldığım süre boyunca hep ağladım. Her gece efendimin cinsel istismarına maruz kaldım"

Moritanya'da, 35 yıl köle olarak çalıştırılan Habi Mint Rabah, eylül ayında yapılacak seçimde milletvekili adayı oldu.

Kölelik 1981'de resmen kaldırılmasına karşın 2008'e kadar köle olarak çalıştırılan, kardeşi Bilal Ould Rabah ve insan hakları örgütlerinin zorlu mücadelesi sonucu 10 yıl önce özgürlüğüne kavuşan 50 yaşındaki Rabah, 1 Eylül'de yapılacak seçimde Kölelik Karşıtı Hareketin (IRA) milletvekili adayı olarak yarışacak.

Rabah, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kölelik hayatının 5 yaşında başladığını ve büyük acılarla geçtiğini belirtti.

"Köle olarak kaldığım süre boyunca hep ağladım. Her gece efendimin cinsel istismarına maruz kaldım." diyen Rabah, küçük yaşından itibaren hayvan sürüsüne bakmak zorunda bırakıldığını dile getirdi.

Rabah, mayıs ayında IRA ve SAWAB partileri arasında imzalanan anlaşma sayesinde aday oldu.

IRA Başkanı Biram Dah Abeid, Rabah'ın baskıcı rejimlere karşı mücadelesini parlamentoda devam ettirmesini istediklerini söyledi.

Rabah, siyasi kanadı hala yönetim tarafından resmi olarak tanınmayan IRA'nın seçimde yarışan ilk adayı olacak.

Moritanya'da kölelik, 1981'de resmen yürürlükten kaldırıldı. Ülkede 2007'de çıkarılan yasa ile kölelik ve kölelik uygulamaları suç kabul edildi.

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