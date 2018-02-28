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Moritanya'da Erdoğan'a destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 15:11 | Son Güncelleme

Moritanya'da Erdoğan'a destek gösterisi

NOVAKŞOT (AA) - Moritanya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere sosyal medya üzerinden çağrı yapıldığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, sosyal medya üzerinden haberleşen binlerce Moritanyalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti esnasında "destek gösterisi" düzenleme çağrısı yaptı.

Sosyal medya paylaşımlarında, Erdoğan'ın ziyaretinin kardeş ülke Türkiye'den cumhurbaşkanlığı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olduğu vurgulandı.

- Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla esnaftan indirim

Öte yandan, başkent Novakşot'ta Türk ürünleri satan yerel esnaf, Erdoğan'ın tarihi ziyareti dolayısıyla yüzde 50 indirim yaptıklarını duyurdu.

Mağazalara "Hoş Geldin Erdoğan" yazılı pankartlar ve Cumhurbaşkanı'nın posterleri asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dört ülkeyi kapsayan Batı Afrika turunun ilk durağı olan Cezayir'den bugün kısa süre önce Moritanya'ya hareket etti.

Erdoğan, Novakşot'taki temasları kapsamında Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz ile bir araya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moritanya

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