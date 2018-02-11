Moritanya'da gösteriler

NOVAKŞOT (AA) - Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta "fiyatların artması ve özgürlüklerin kısıtlanması" protesto edildi.

Ülkedeki 14 siyasi partiyi çatısı altında toplayan Ulusal Demokratik ve Birlik Forumu'nun çağrısıyla düzenlenen yürüyüşe katılan grup, halkın alım gücünün düştüğünü ifade etmek için "boş tabaklar" taşıdı.

Hükümet politikalarının eleştirildiği gösteride, "alınan zam kararlarına ve özgürlüklerin kısıtlanmasına" tepki gösterildi.

Ulusal Demokratik ve Birlik Forumu yöneticilerinden Muhammed Veled Halil, yaptığı açıklamada, yürüyüşle vatandaşın içinde bulunduğu kötü duruma dikkati çekmeyi hedeflediklerini belirtti.

Halil, ülkenin büyük bir kesimini vuran kuraklık ve hükümetin halkın lehine herhangi bir adım atmamasından dolayı zor günler geçirdiklerini, özgürlüklerin kısıtlandığını ve başkentte güvenliğin olmadığını dile getirdi.