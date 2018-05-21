Moritanya’da küçük siyasi partiler kapatılıyor

Batı Afrika ülkesi Moritanya'da hükümet, siyasi partilerle ilgili kanunda düzenleme getiren bir kararname çıkardı.

Moritanya ulusal basınında yer alan haberlerde, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan İçişleri Bakanı Ahmadou Ould Abdallah, ülkede siyasi partilerin çoğalması nedeniyle bazı düzenlemelere gitme kararı aldıklarını bildirdi.

Ulusal ve bölgesel düzeyde temsil edilemeyen siyasi partilerin çözüleceğini açıklayan Ould Abdallah, “Belediye seçimlerine üst üste iki kez katılmayan ya da seçimlere girip de yüzde 1’den az oy alan partiler kapatılacak.” dedi.

Ould Abdallah, “Ülkenin demokrasisinin güçlenmesi için partilerin sahada karşılığı ve temsilciliği olması şart.” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ülkedeki 104 siyasi partinin 80'inin kapatılacağı belirtildi. Düzenleme kapsamında ayrıca, yüzde 1 ve üzeri oy alan siyasi partilerin devletten mali destek alacakları kaydedildi.

Bazı muhalefet partilerinin eleştirdiği düzenlemenin, ülkede cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine 3 ay kala yapılması dikkati çekti.

Fransa'dan bağımsızlığını 1960’da elde eden Moritanya İslam Cumhuriyeti, yarı başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Moritanya'da 2005 ve 2008'de askeri darbelerin ardından 2009 ve 2014'teki seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdülaziz'in bu seçimlerde aday olması öngörülmüyor.

