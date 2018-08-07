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Moritanya'daki IRA Hareketi'nin lideri gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 17:37 | Son Güncelleme

Kölelik Karşıtı Hareket'in (IRA) lideri ve milletvekili adayı Biram Dah Abeid, başkent Novakşot'taki evinde gözaltına alındı

Moritanya'daki Kölelik Karşıtı Hareket'in (IRA) başkanı ve milletvekili adayı Biram Dah Abeid'in bu sabah başkent Novakşot'taki evinde gözaltına alındığı bildirildi.

Abeid, yerel medya organlarına telefonundan gönderdiği mesajda, sabah saatlerinde evine gelen güvenlik güçlerinin, kendisini uykudan uyandırarak sebebini açıklamaksızın karakola götürdüğünü aktardı.

Yetkililer, olaya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Abeid, daha önce yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de yapılması planlanan milletvekili seçimleri için aday olduğunu duyurmuştu.

Azad edilmiş bir kölenin çocuğu olan Biram Dah Abeid, Birleşmiş Milletler tarafından Aralık 2013'te düzenlenen İnsan Hakları ödülleri kapsamında, kölelik ve insan kaçakçılığını bitirme mücadelesi nedeniyle ödüle layık görülmüştü.

IRA, Biram Dah Abeid başta olmak üzere ülkede kölelik karşıtı faaliyetlerde bulunan aktivistler tarafından Kasım 2008'de kurulmuştu. IRA'nın siyasi partiye dönüşümü için İçişleri Bakanlığına ilettiği bildirim kabul edilmezken, hareketin gösteri talepleri de "ülkeye zarar verdiği ve toplumun bileşenleri arasında fitne yaydığı" gerekçesiyle reddedilmişti.

- Moritanya'da kölelik ilk kez 1982'de yasaklandı

Moritanya'daki kölelik konusundaki tartışmalar, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1960'lı yıllardan bu yana devam ediyor.

Ülkede ilk kez 1982 yılında eski Cumhurbaşkanı Muhammed Huna Veled Haydallah köleliği ve köleleştirme faaliyetlerini yasaklamıştı.

Moritanya Ulusal Meclisi tarafından 2016'da kabul edilen yasayla köleleştirme, "insanlığa karşı işlenen suçlar" kapsamına girmişti.

İnsan Hakları Örgütleri ve kölelik karşıtı eylemciler, Moritanya'nın nüfusunun yüzde 4'ünün hâlâ kölelik koşullarında yaşadığını, caydırıcı cezalar olmasına rağmen mevcut yasaların uygulanmadığını savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
IRA Kölelik Karşıtı Hareket Moritanya

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