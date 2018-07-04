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Moritanya'dan Fars Haber Ajansı'na yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 00:06 | Son Güncelleme

Moritanya'dan Fars Haber Ajansı'na yalanlama

NOVAKŞOT (AA) - Moritanya hükümeti, İran basınında, Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'in İran'ın Novakşot Büyükelçisi Muhammed İmrani ile görüşmesinin içeriğine ilişkin yer verilen bilgilerin doğru olmadığını açıkladı.

Moritanya resmi haber ajansının haberine göre, Moritanya Dışişleri Bakanlığı'nda Asya ve Amerika İşleri Müdürü Meryem Mint Evfa, İran'ın Novakşot Büyükelçisi İmrani ile görüştü.

Mint Evfa'nın İmrani ile görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed'in, İmrani ile görüşmesinin içeriğine ilişkin İran basınında yer alan bilgilerin gerçekleri yansıtmadığı vurgulandı.

Büyükelçi İmrani de İran basınında görüşmenin içeriğiyle ilgili doğru olmayan bilgilere yer verilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Moritanya Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed ile yaptığı görüşme hakkında İran basınında yanlış bilgilere yer verilmesine şaşırdığına işaret etti.

Geçen hafta gerçekleşen görüşmenin kendisinin isteği üzerine yapıldığını aktaran İmrani, görüşmeyi, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, Dışişleri Bakanı olarak atanmasını tebrik için Şeyh Ahmed'e gönderdiği mektubu teslim etmek amacıyla talep ettiğini dile getirdi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars Haber Ajansı, 5 gün önce yayınladığı haberinde, Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'in, İran'ın Novakşot Büyükelçisi Muhammed İmrani ile görüşmesinde, ülkesinin, İran ile ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu söylediği iddia edilmişti.

Haberde, Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed'in, ülkesi ile İran arasında her iki ülkenin de Filistin davası ve İslam dünyasındaki önemli konularda tek tutum sergilemesi de dahil dini, sosyal ve siyasi ortaklıkların bulunduğuna işaret ettiği dile getirilmişti.

Fars Haber Ajansı'nın haberinde, Bakan Şeyh Ahmed'in, Moritanya halkının İran konusunu İmam Humeyni devriminin başlangıcından bu yana ilgiyle izlediğini ve devrimin mutlaka başarılacağına inandığını söylediği ileri sürülmüştü.

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Fars Haber Ajansı'na yalanlama İRAN Moritanya

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