HABER

Moritanyalı alimlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 23:42 | Son Güncelleme

Moritanyalı alimlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Moritanyalı alimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin davasına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Moritanya Alimler ve Din Adamları Forumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Suriyeli mülteciler başta olmak üzere Filistin davasına verdiği destekten dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Müslüman liderleri, ümmetin meselelerine karşı duyarlı olmaya ve topumun her kesimiyle beraber iş birliği içinde hizmet etmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moritanya ziyareti söz konusu iş birliğini pekiştirdiği ve örnek bir ziyaret olduğu vurgulandı.

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz’in İsrail ile ilişkileri kesme kararına da yer verilen açıklamada, Müslüman liderlerin gösterdiği bu tavrın çok önemli olduğu kaydedildi.

Moritanya’da büyük bir coşkuyla karşılanan Erdoğan'ın, Afrika turu kapsamında ikinci durağı olan Moritanya'daki temasları kapsamında mevkidaşı Abdulaziz ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin ve iş birliğinin tüm yönleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, terörizmle ortak mücadele konuları hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Ayrıca, ziyaret kapsamında Moritanya’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ofisinin açılması planlanıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Moritanya Recep Tayyip Erdoğan Türkiye

En Çok Okunan Haberler

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Pınar Altuğ botoksu abarttı! Son görüntüsü şoke etti

Pınar Altuğ botoksu abarttı! Son görüntüsü şoke etti

Twitter bombayı patlattı! Bookmarks özelliği geldi

Twitter bombayı patlattı! Bookmarks özelliği geldi

Kira gelir beyanı başlıyor

Kira gelir beyanı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
istanbul kar yağışı başladı

istanbul kar yağışı başladı

İstanbul’da Kar Anadolu Yakası’nda da etkili oldu

İstanbul’da Kar Anadolu Yakası’nda da etkili oldu

İstanbul’da Kar yağışı başladı

İstanbul’da Kar yağışı başladı

Usta oyuncu Ercan Yazgan felç geçirdi

Usta oyuncu Ercan Yazgan felç geçirdi

Erdoğan-Abdulaziz ortak basın toplantısı

Erdoğan-Abdulaziz ortak basın toplantısı

Buzlanma kaza getirdi: 1 yaralı

Buzlanma kaza getirdi: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.