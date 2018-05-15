Moritanya'da onlarca gazeteci, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına tepki olarak Filistin'in Novakşot Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.
Moritanyalı Gazeteciler Sendikasının düzenlediği gösteriye katılan onlarca gazeteci, ABD karşıtı slogan attı.
Sendika Başkanı Muhammed Salim Vild ed-Dah, etkinlikte yaptığı açıklamada, Filistin'in Müslümanlar ve Arapların öncelikli meselesi olarak kalmaya devam edeceğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binasının resmi açılışı dün yapılmıştı.
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