Moritanyalılardan Erdoğan'a tebrik

NOVAKŞOT (AA) - Moritanyalı siyasetçi, gazeteci ve aydınlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimde elde ettiği başarıdan ötürü tebrik etti.
Muhalif lider El-Hasan Vild Muhammed, Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'yi ve lideri Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Darısı İslam ümmetinin diğer halklarının başına. Diktatörlük, yolsuzluk, geri kalmışlık, cehalet ve kıtlık son bulsun." ifadesini kullandı.
Gazeteci Muhammed el-Muhtar Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Türkler Araplara, başarının, dilek ve temenniyle, teorik ve pratik tembellikle, demagojiyle değil, demokratik yollarla, kalkınmayla, planlı ve kademeli olduğunu göstererek ders verdi." ifadesini kullandı.
Gazeteci Ahmed Vild Vedia ise, "Türklerin, özgürleşme projesine yönelik ikinci darbe girişimini başarısızlığa uğrattığını, Türkiye'yle birlikte İslam ümmetinin de özgürleştiğini" kaydetti.
Moritanyalı davetçi Şeyh Mahfuz İbrahim da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Arap ve Müslüman halkların da kendilerine hizmet eden ve halkı temsil eden yöneticileri seçebileceği günlerin gelmesi temennisinde bulundu.
Araştırmacı Iyşe Seyyid Ahmed de Erdoğan'ın 2023'e kadar cumhurbaşkanı olarak kalacağını, seçim sonuçlarının tüm siyasi, ekonomik ve diğer alanlardaki komplolara rağmen halkın AK Parti'ye olan güvenini yansıttığını belirtti.
Öte yandan başkent Novakşot'ta resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sokaklarda araç konvoyları oluşturuldu. Erdoğan'ın başarısını kutlayan Moritanyalılar Türk bayrakları taşıdı ve "Erdoğan" sloganları attı.
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