HABER

Moro Müslümanları eğitim desteği bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 11:12 | Son Güncelleme

Filipinler’de genç Moro Müslümanları, yabancı ülkelerden özellikle de Türkiye’den eğitim konusunda destek istiyor - Bangsamoro’da kamu yönetimi öğrencisi Hamira Almuna: - "Yabancı ülkelerden eğitim desteği bekliyoruz, özellikle de barış sürecinde katkısı olan ülkelerden. Tıp, eğitim ve siyaset bilimi gibi birçok alanda bölgemizin yetişmiş insan gücüne ihtiyacı var’’ - Ege Üniversitesinde eğitim gören Abdulsettar Zailon: - ‘’Bangsamoro Organik Yasası’nın imzalanmasıyla girilen yeni süreçte Bangsamoro şu an yeni bir mücadelenin içine girdi. Bu yeni dönemde eğitimli Bangsamorolulara ihtiyacımız olacak. Türkiye’deki kardeşlerimizden eğitim konusunda bize yardım etmelerini istiyoruz’’

COTABATO (AA) - MAHMUT ATANUR - Filipinler'de Moro Müslümanları, bölgelerinin kalkınması için kendilerine daha yakın gördükleri Türkiye başta olmak üzere yabancı ülkelerden eğitim yardımı bekliyor.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından geçen hafta cuma günü onaylanan ve Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan Bangsamoro Organik Yasası (BOL) ile yeni bir dönemin heyecanı içine giren Bangsamorolu öğrenciler, bölgelerinin gelişmesini sağlayacak yetişmiş insan gücü için dış ülkelerden eğitim yardımının önemli olduğunu düşünüyor.

Bangsamoro’da kamu yönetimi öğrenimi gören Hamira Almuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Özerklik sağlayan bu yasa için verilen mücadelede çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, trajediler yaşadı. Bu dönemde bize düşen bölgemizin gelişimine katkı sağlamaktır." dedi.

"Yabancı ülkelerden eğitim desteği bekliyoruz, özellikle de barış sürecinde katkısı olan ülkelerden. Tıp, eğitim ve siyaset bilimi gibi birçok alanda bölgemizin yetişmiş insan gücüne ihtiyacı var.’’ ifadelerini kullanan Almuna, bölgenin inşasında özellikle Türkiye’den eğitim desteği beklediklerini söyledi.

Ege Üniversitesinde halk sağlığı alanında yüksek lisans yapan ve Türkiye’de eğitim almaktan memnun olduğunu dile getiren Datu Abdulsettar Zailon da "Yasanın imzalanmasıyla girilen süreçte Bangsamoro şu an yeni bir mücadelenin içine girdi. İnşallah bu yasayla kapsamlı özerklik sayesinde Bangsamoro’nun kendini yönetme hakkı olacak. Bu yeni dönemde eğitimli Bangsamorolulara ihtiyacımız olacak. Türkiye’deki kardeşlerimizden eğitim konusunda bize daha fazla yardım etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Bangsamoro’nun kalkınması ve toplumsal gelişimi için doktor, mühendis ve diğer teknik alanlarda uzman kişilere ihtiyacı olduğunu belirten Zailon, "Türkiye ve tüm dünyadaki kardeşlerimizden eğitim bursları fırsatları için yardım bekliyoruz." çağrısında bulundu.

Onaylanan yasayla elde edilen özerkliği uzun zamandır beklediklerini söyleyen Ashleynur Alan da şunları kaydetti:

‘’Bangsamoro’da büyüklerimizin verdiği bu mücadeleler sonucunda daha ilerisi için bizim yapmamız gereken daha fazla bilgi için çok çalışmak. Eğitim, başarının temel anahtarlarından biri ve gençler de toplumun omurgasıdır. Bangsamoro’nun başarısında bizler araç olacağız. Bu sebeple gençlerimiz eğitime önem vermeli ve gelecek nesiller daha iyi yetiştirilmelidir.’’

Anadolu Üniversitesinde Eğitim Yönetimi-Teftişi-Planlaması ve Ekonomisi alanında yüksek lisans yapan Ömer Eşref de ‘’Bangsamoro'da şu an eğitim kalitemiz çok iyi değil ve çocukların eğitiminde çok fazla yetişmiş öğretmenimiz bulunmuyor. Yabancı ülkelerden ve dış şehirlerden eğitimli kişileri şehirlerimize getirmektense buradaki öğrencilerin eğitimle birçok alanda uzmanlaşarak kendi bölgelerine uzun vadeli katkıları daha sağlıklı olacaktır." diye konuştu.

Eşref, Türkiye ve diğer ülkelerden gelecek eğitim burslarının Bangsamoro’ya büyük yardımı olacağını vurguladı.

- Moro Müslümanları için yeni süreç

Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan Bangsamoro Organik Yasası geçen hafta Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından onaylanmıştı. Yasanın en erken 90 ve en geç 150 gün içinde Moroların yaşadığı bölgede halk oylamasına sunulması gerekiyor.

Filipinler devleti ile Moro Müslümanları arasında 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda 120 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 2 milyon kişi mülteci durumuna düştü.

Nüfusu 10 milyonun üzerinde olan Moro halkının en yoğun yaşadığı bölgeler Maguindanao, Lanao del Sur, Sulu, Tawi Tawi ve Basilan olarak sıralanıyor.

Bangsamoro Organik Yasası ile bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarının artması bekleniyor. Bangsamoro hükümetinin kurulması, bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak şeri hükümlerin uygulanacağı şeriat mahkemelerinin açılması ve bölgedeki idari yetkilerin Bangsamoro hükümetine devredilmesi öngörülüyor. Ayrıca eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ve Moro İslami Kurtuluş Cephesinin (MİKC) kolluk kuvvetlerine katılabilecekleri belirtiliyor.

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!
Ünye'de sağanak, su baskınlarına neden olduÜnye'de sağanak, su baskınlarına neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bangsamoro destek eğitim Filipinler Moro

En Çok Okunan Haberler

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

Son dakika! ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

Son dakika! ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

Fransa'da düşman rapçiler havalimanında birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü!

Fransa'da düşman rapçiler havalimanında birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü!

Galatasaray, Al-Hilal'in Gomis için teklifini reddetti

Galatasaray, Al-Hilal'in Gomis için teklifini reddetti

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

İlginizi Çekebilir

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Fatih'te öğrenci yurdunda yangın!

Fatih'te öğrenci yurdunda yangın!

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı Ağustos'un kaçında başlıyor, kaçında bitiyor? Arife hangi gün?

Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı Ağustos'un kaçında başlıyor, kaçında bitiyor? Arife hangi gün?

Joker deşifre olunca camdan atladı!

Joker deşifre olunca camdan atladı!

Sayısal Loto sonuçları 1 Ağustos: Devir serisi durmak bilmiyor!

Sayısal Loto sonuçları 1 Ağustos: Devir serisi durmak bilmiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.