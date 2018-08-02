Moro Müslümanları eğitim desteği bekliyor

COTABATO (AA) - MAHMUT ATANUR - Filipinler'de Moro Müslümanları, bölgelerinin kalkınması için kendilerine daha yakın gördükleri Türkiye başta olmak üzere yabancı ülkelerden eğitim yardımı bekliyor. Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından geçen hafta cuma günü onaylanan ve Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan Bangsamoro Organik Yasası (BOL) ile yeni bir dönemin heyecanı içine giren Bangsamorolu öğrenciler, bölgelerinin gelişmesini sağlayacak yetişmiş insan gücü için dış ülkelerden eğitim yardımının önemli olduğunu düşünüyor. Bangsamoro’da kamu yönetimi öğrenimi gören Hamira Almuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Özerklik sağlayan bu yasa için verilen mücadelede çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, trajediler yaşadı. Bu dönemde bize düşen bölgemizin gelişimine katkı sağlamaktır." dedi. "Yabancı ülkelerden eğitim desteği bekliyoruz, özellikle de barış sürecinde katkısı olan ülkelerden. Tıp, eğitim ve siyaset bilimi gibi birçok alanda bölgemizin yetişmiş insan gücüne ihtiyacı var.’’ ifadelerini kullanan Almuna, bölgenin inşasında özellikle Türkiye’den eğitim desteği beklediklerini söyledi.

Ege Üniversitesinde halk sağlığı alanında yüksek lisans yapan ve Türkiye’de eğitim almaktan memnun olduğunu dile getiren Datu Abdulsettar Zailon da "Yasanın imzalanmasıyla girilen süreçte Bangsamoro şu an yeni bir mücadelenin içine girdi. İnşallah bu yasayla kapsamlı özerklik sayesinde Bangsamoro’nun kendini yönetme hakkı olacak. Bu yeni dönemde eğitimli Bangsamorolulara ihtiyacımız olacak. Türkiye’deki kardeşlerimizden eğitim konusunda bize daha fazla yardım etmelerini istiyoruz." diye konuştu. Bangsamoro’nun kalkınması ve toplumsal gelişimi için doktor, mühendis ve diğer teknik alanlarda uzman kişilere ihtiyacı olduğunu belirten Zailon, "Türkiye ve tüm dünyadaki kardeşlerimizden eğitim bursları fırsatları için yardım bekliyoruz." çağrısında bulundu. Onaylanan yasayla elde edilen özerkliği uzun zamandır beklediklerini söyleyen Ashleynur Alan da şunları kaydetti: ‘’Bangsamoro’da büyüklerimizin verdiği bu mücadeleler sonucunda daha ilerisi için bizim yapmamız gereken daha fazla bilgi için çok çalışmak. Eğitim, başarının temel anahtarlarından biri ve gençler de toplumun omurgasıdır. Bangsamoro’nun başarısında bizler araç olacağız. Bu sebeple gençlerimiz eğitime önem vermeli ve gelecek nesiller daha iyi yetiştirilmelidir.’’

Anadolu Üniversitesinde Eğitim Yönetimi-Teftişi-Planlaması ve Ekonomisi alanında yüksek lisans yapan Ömer Eşref de ‘’Bangsamoro'da şu an eğitim kalitemiz çok iyi değil ve çocukların eğitiminde çok fazla yetişmiş öğretmenimiz bulunmuyor. Yabancı ülkelerden ve dış şehirlerden eğitimli kişileri şehirlerimize getirmektense buradaki öğrencilerin eğitimle birçok alanda uzmanlaşarak kendi bölgelerine uzun vadeli katkıları daha sağlıklı olacaktır." diye konuştu. Eşref, Türkiye ve diğer ülkelerden gelecek eğitim burslarının Bangsamoro’ya büyük yardımı olacağını vurguladı. - Moro Müslümanları için yeni süreç Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan Bangsamoro Organik Yasası geçen hafta Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından onaylanmıştı. Yasanın en erken 90 ve en geç 150 gün içinde Moroların yaşadığı bölgede halk oylamasına sunulması gerekiyor. Filipinler devleti ile Moro Müslümanları arasında 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda 120 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 2 milyon kişi mülteci durumuna düştü.