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Moro Müslümanları özerklik yasasını görüşmek için toplanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 19:32 | Son Güncelleme

Filipinler'deki Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF), Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasayı, bölge halkının katılımıyla yarın düzenlenecek toplantıda değerlendirecek - Çok sayıda Moro Müslümanı toplantıya katılmak için MILF'nin Darapanan Kampı'na gelmeye başladı

COTABATO (AA) - Filipinler'deki Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF), Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından dün onaylanan ve Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasayı, bölge halkının katılımıyla yarın düzenlenecek toplantıda değerlendirecek.

Mindanao eyaleti ve çevresinde yaşayan çok sayıda Moro Müslümanı, bölgeleri için onaylanan Bangsamoro Organik Yasası'nı görüşmek için MILF'nin Darapanan Kampı’na geliyor.

MILF, yarın Cotabato şehrindeki MILF’in Darapanan Kampı’nda, yasayı değerlendirmek amacıyla halkın geniş katılımının sağlanacağı MILF Danışma Toplantısı düzenleyecek.

Toplantı için bölgeye gelmeye başlayan Moro halkı, kamp alanı güzergahında yoğun trafik oluşturdu. Mindanao eyaleti ve çevresindeki adalardan yaklaşık bir milyon kişinin kamp alanına gelmesi bekleniyor.

Kamp içi ve girişlerinde görevli MILF direnişçilerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede, kamp alanına gelen kişilere tek tek isimlerinin kayıt edilmesiyle kamp alanına girişlerine izin veriliyor.

Bölgeye gelen halkın büyük bölümünün heyecanlı ve yasadan memnun olduğu gözlendi.

Kampta MILF’in kadın direnişçi grubunda görevli Norma Dumato, yasaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ‘’Elhamdülillah... Bangsamoro yasasının onaylanmasından memnumum. Bunun olması hayallerimizden biriydi. Bundan sonraki dönem de çok önemli. Daha çok çalışmalıyız ve bu kez farklı bir yoldan siyasi olarak mücadelemize devam edeceğiz.’’ diye konuştu.

Toplantı için kamp alanına gelen Samuel Juanday da "Uzun zamandır bu özerkliği almak için bekliyorduk. MILF Danışma Toplantısı'nda da halk ile bölgemiz için elde edilen bu yeni durum tartışılacak. MILF, halkın genelinin ortak kararını gözetleyecek.’’ dedi.

Öte yandan, ilgili yasa kapsamında görüşmeler için başkent Manila’da bulunan MILF lideri EL Hac Murad ve Bangsamoro Geçiş Komisyonu’nun da aralarında bulunduğu heyet, bugün Cotabato kentine döndü.

Filipinler, Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan Bangsamoro Organik Yasası dün Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından onaylanmıştı. Yasanın en erken 90 ve en geç 150 gün içinde Moroların yaşadığı bölgede halk oylamasına sunulması gerekiyor.

Filipinler devleti ile Morolu Müslümanlar arasında 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda 120 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 2 milyon kişi mülteci durumuna düştü.

Moro halkının nüfusu bugün 10 milyonun üzerinde. Moroların en yoğun yaşadığı bölgeler Maguindanao, Lanao del Sur, Sulu, Tawi Tawi ve Basilan olarak sıralanıyor.

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