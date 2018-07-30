Moro Müslümanları Türkiye'nin desteğinin sürmesini bekliyor

COTABATO (AA) - MAHMUT ATANUR - Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) Başkanı El Hac Murad İbrahim, Türkiye'nin Bangsamoro Organik Yasası ile girilen bu yeni süreçte de Moro halkına yardıma devam etmesini beklediklerini söyledi.

İbrahim, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından cuma günü onaylanan ve Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasa süreci ve beklentilere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Filipinler hükümeti ile yürütülen barış sürecinde Türkiye'nin resmi olarak yer aldığını söyleyen İbrahim, "Türkiye'nin, Bangsamoro Organik Yasası ile içerisine girdiğimiz bu yeni süreçte de Moro Müslümanlarına yardıma devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Bangsamoro'da Türkiye'den İnsani Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) bölgeye katkılarına da değinen İbrahim, Türkiye'nin desteğiyle şu ana kadar yaklaşık 200 öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğü bilgisini de verdi.

İbrahim ayrıca, Türkiye'nin, Filipinler hükümetiyle yürütülen müzakerelere dahil olduğunu, İngiltere, Suudi Arabistan, Japonya'nın yanında üçüncü taraf olarak uluslararası grubun içinde yer aldığını anımsattı.

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